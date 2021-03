Abbandona una tonnellata di rifiuti in strada, preso grazie alle spycam. Multato ora dovrà ripulire tutto

SANT'ELPIDIO A MARE - Una tonnellata di rifiuti abbadonati in strada. Ci ha provato ma gli è andata male a un camionista che pensava di poter risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti lasciandoli in un fossato, sotto a un albero, in contrada Castellano e Sant'Elpidio a Mare.

E’ stato incastrato dalle testimonianze dei residenti della zona, che si sono accorti dell'insolito andirivieni, e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che ci sono nella frazione, non nuova ad abbandoni del genere. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Elpidio a mare hanno così potuto individuarlo.

L’uomo – un italiano non residente in città – dopo aver abbandonato nei giorni scorsi sacchi neri contenenti rifiuti di diverso tipo, grazie ad una serie di appostamenti, è stato fermato e messo alle strette. Ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato multato per l’abbandono. In più gli è stata fatta ripulire l’area. Tutto il materiale abbandonato è stato poi smaltito correttamente.

«Ringrazio gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Stefano Tofoni – dice il sindaco, Alessio Terrenzi – e i cittadini che, con le loro indicazioni, hanno agevolato l’individuazione del colpevole. Purtroppo gli abbandoni indiscriminati di rifiuti nel territorio sono un’abitudine fin troppo comune e per individuare i colpevoli è fondamentale la collaborazione di tutti. Mi auguro che situazioni di questo tipo non vengano più a verificarsi nel nostro territorio comunale così come non dovrebbero avvenire altrove».

«Mi accodo ai ringraziamenti del Sindaco – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Alessio Pignotti – e mi preme sottolineare come il corpo di Polizia Locale sia sempre attento ed impegnato sotto questo aspetto. Io onestamente sono dell’idea che le pene per chi abbandona rifiuti in modo indiscriminato debbano essere inasprite. Inoltre, attendiamo l’esito del bando per la gestione dei rifiuti urbani per l’installazione di ulteriori telecamere sul territori. Da Assessore all’ambiente ringrazio il mondo dell’associazionismo e anche privati che mi contattano per segnalare abbandoni in diverse zone del territorio: a fronte di gente irrispettosa e che non si fa scrupoli ad abbandonare rifiuti c’è tanta gente che, invece, è attenta, collaborativa e sensibile alla tematica».

Ultimo aggiornamento: 18:42

