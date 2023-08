Abbandona il cane in un passeggino nel parcheggio dell'aeroporto per andare in vacanza: «Il karma saprà punirti»

Arrivi all'aeroporto con il tuo amico a quattro zampe, ma non lo fanno imbarcare sul volo insieme a te. Cosa fai? Una donna ha deciso di partire e di abbandonarlo, perché si sa, le vacanze prima di tutto.

A dare la triste notizia la polizia locale che ha pubblicato sui social la foto del bulldog francese triste e desolato per la partenza della sua padrona. Il cane è stato trovato incustodito in un passeggino all'aeroporto internazionale di Pittsburgh in Pennsylvania (Usa).

Il ritrovamento della Polizia

Il dipartimento di polizia della contea di Allegheny ha pubblicato la foto del cagnolino spiegando quanto accaduto: «Questa mattina, più o meno intorno alle 5:30, gli agenti che lavorano all'aeroporto internazionale di Pittsburgh sono stati chiamati per assistere un cane trovato incustodito in un passeggino nella proprietà dell'aeroporto».

Gli agenti, secondo quanto riferito dal dipartimento, sono riusciti a localizzare il microchip sull'animale ma i tentativi di raggiungere il proprietario non hanno avuto successo.

Gli investigatori hanno appreso dai dipendenti dell'aeroporto che era stato detto al proprietario del cane che per far volare con sè il suo amico a quattro zampe avrebbe dovuto metterlo in un apposito trasportino.

L'indagine ha rivelato che il proprietario ha poi abbandonato il cane vicino a un parcheggio per soste brevi e ha proceduto all'imbarco di un volo. «È prevista una denuncia di abbandono di animali nei confronti del proprietario del cane da parte dello stato», si legge sul post su Facebook.

Don’t leave your pets behind! This morning at approximately 5:30 a.m., ACPD officers working at Pittsburgh... Pubblicato da Allegheny County Police Department su Venerdì 4 agosto 2023

La vacanza

Secondo quanto appreso dal sergente Jason Donaldson durante gli interrogatori al personale della compagnia aerea, la donna avrebbe dichiarato che si stava recando in un resort e il cane le faceva da supporto emotivo.

Il cane, che dovrebbe avere circa sette anni, è in buona salute ed è attualmente in un rifugio per animali locale in attesa di adozione.

Sotto la foto della polizia si sono scatenati centinaia di commenti contro la padrona: «Per la persona che ha abbandonato questo caro cagnolino, spero che il karma faccia il suo dovere», ha scritto un utente.

Secondo la legge dello stato della Pennsylvania, l'abbandono di un animale, intenzionale o consapevole, è considerato crudeltà verso gli animali e si deve pagare una multa pari all'equivalente di mille euro per abbandono o tentato abbandono.