Task force per trovare due turiste perse sul Conero: "salvate" dai bagnanti che le portano in spiaggia

SIROLO – Una task force per soccorrere due turiste straniere disperse sul monte Conero: ma alla fine ci hanno pensato i bagnanti a raggiungerle e aiutarle a scendere in spiaggia. Allarme rientrato, per fortuna, a Sirolo, dove due ragazze, nel primo pomeriggio, hanno contattato il numero unico d'emergenza 112 per chiedere aiuto.

Ripascimento di Portonovo, che beffa: serve un altro intervento. La mareggiata ha creato uno scalone all’ex Ramona

Volevano raggiungere i Sassi Neri: dopo essere scese dall'autobus, hanno imboccato il sentiero per la spiaggia, ma ad un certo punto si sono perse nel bosco, forse nel tentativo di prendere una scorciatoia. Dopo aver provato invano a ritornare sulla strada principale, sconfortate e impaurite, hanno chiesto aiuto con il cellulare.

L'operatore del 112, dialogando con loro in inglese, è riuscito a localizzarle e ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Si sono attivati i vigili del fuoco, anche via mare, e il soccorso alpino. Ma attorno alle 15,30 l'allarme è rientrato perché le due turiste sono state casualmente intercettate da un gruppo di persone che, come loro, stavano andando ai Sassi Neri e così le hanno accompagnate fino alla spiaggia.