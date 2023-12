PESARO «Colline e Castelli, poca manutenzione e decoro. Un rifugio di volpi nel prato sotto la chiesa di Candelara, disagi per gli abitanti, il Comune trovi una soluzione». Chiedono «più attenzione su decoro, manutenzioni, cura del verde, sicurezza e servizi essenziali» per i borghi del Quartiere 3 Colline e Castelli, i consiglieri di quartiere di ascoltiamo Pesaro Massimo Agostini, Fulvia Sacchi e Luigi Del Vecchio insieme ai consiglieri comunali di centrodestra Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Dario Andreolli e Giulia Marchionni.

«In questi giorni sui lati delle strade sono accatastati sfalci abbandonati e che creano disagio e brutture - rilevano i consiglieri - Un altro tema che riguarda la cura del verde è relativo al prato sottostante la chiesa di Candelara (ancora chiusa dal sisma di novembre 2022 ) . In quest'area, che da anni non viene mantenuta, sono presenti anche volpi che qui hanno trovato rifugio ma che creano non pochi disagi ai residenti in particolare nelle ore notturne. Chiediamo che l'Amministrazione comunale intervenga mettendo in sicurezza la situazione e trovando la giusta soluzione anche a tutela degli animali».

Il vigile di quartiere

Poi c’è il tema della sicurezza con il centrodestra che sollecita un maggiore presidio anche attraverso la figura del vigile di quartiere, ribadendo che il primo modo di creare sicurezza è quello di investire sull’illuminazione dei luoghi di ritrovo e delle aree verdi, sulle manutenzioni e sul decoro. «Non manchiamo di essere propositivi - spiegano -. In sede di predisposizione del bilancio partecipativo abbiamo evidenziato per Candelara come prioritari gli interventi per il rifacimento della staccionata di via dell'Arcobaleno, dell'isola ecologica di via Bellavista angolo Ferriera da sistemare con apposite chiusure contro l’accumulo selvaggio di rifiuti ed il contributo per l'installazione dei giochi dell'asilo».

Le richieste

Le richieste non sono finite: «Chiediamo anche una revisione del sistema delle fontanelle pubbliche dell’acqua di cui diverse sono mal funzionanti ed in alcuni punti ne evidenziamo la carenza. E occorre una nuova fontanella nei pressi della pista polivalente di Candelara. Continuiamo a ritenere prioritario un sistema di navette che, partendo dal centro di Pesaro, possa portare pesaresi e turisti nei borghi, non solo durante Candele a Candelara ma per tutto l'anno a partire dal periodo estivo. Questa richiesta è stata a più riprese disattesa dall’Amministrazione. Chiediamo inoltre che il Comune intervenga per la sistemazione dei locali di Ginestreto in cui è presente l'associazione Asd Sordi. Basterebbe un intervento minimale per la sistemazione del tetto e del locale adibito a cucina. Questo intervento, peraltro già promesso a parole dall'amministrazione, è atteso da oltre un anno e permettere all'assicurazione un migliore utilizzo degli spazi per le varie attività che spesso sono messe a disposizione di tutta la comunità. Chiediamo all'Amministrazione - conclude il centrodestra - di fare di più e meglio per i nostri borghi».