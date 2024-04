Uomini e Donne, l'ex Raffaella Scuotto sui social senza filtri: «Ho tante imperfezioni causate dalla dermatite»

La parola skincare è ormai parte integrante del vocabolario soprattutto delle giovanissime: la cura della pelle è una cosa seria e sempre più persone stanno imparando a darle ciò di cui ha davvero bisogno. Ma è un mondo complesso, difficile e fatto di molte variabili. Lo sa bene Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e donne, nonché scelta di Brando, che nelle ultime ore ha pubblicato un video dove mostra, senza l'utilizzo di filtri, la sua pelle «non perfetta».

Le parole di Raffaella Scuotto

«Stamattina mi sono svegliata un po' nervosa ed ho cercato di migliorare la mia condizione facendo tutte le cose che utili per migliorare la giornata - ha sottolineato Raffaella Scuotto nelle sue Instagram stories -.

Domani vado dalla dermatologa, finalmente. Cambieremo cura e skincare. E cercheremo a minimizzare le macchie che ho sul mio viso. Spesso non si vede ma la mia pelle non è così levigata come appare nei video. Non uso filtri mai e neanche ora. La mia pelle sembra perfetta ma non lo è. Io ho tante imperfezioni causate dalla dermatite e quindi cercheremo di minimizzarle».

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha aggiunto: «Ho delle cose da fare in casa ma finalmente tra poco preparerò la valigia. A Napoli c'è un tempo meraviglioso».