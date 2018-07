«Difficile la vita senza i filtri di Instagram», foto di Wanda Nara che dividono il web

SON BUENOS LOS FILTROS DE INSTAGRAM... pic.twitter.com/A1ldpJMXlg — VENGADORA DE BOLUDES­čľĽ­čĆ╗ (@MAD_en_Twitt) July 11, 2018

«Son buenos los filtros de Instagram...», così suun profilo in lingua spagnola se la prende conmostrando delledi lei al mare cone di un fisico ben diverso da quanto mostrato dalla formosa argentina sulle sue foto diIl tweet ha riscosso molta popolarità, alcuni si sono mossi in difesa di Wanda Nara ricordando come abbia partorito cinque figli. La risposta è immediata: «Senza dubbio è un corpo normale, però non è quello che mostra. È difficile la vitadi Instagram».Secondo il profilo che ha postato le immagini, la moglie del centravanti dell'Inter abuserebbe dei filtri per modificare le foto nell'app nascondendo mostrando delle forme molto più sinuose rispetto alla realtà.Tuttavia i follower sono divisi. Mentre alcuni parlando della cellulite di Wanda Nara, sono in tanti a difenderla. «Tutti su Instagram mostrano una realtà diversa».