Gemma Galgani, lite con Elio Servo a Uomini e Donne. Lei gli lancia l'acqua in faccia: «Rinfrescati le idee»

Nuova lite a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Elio Servo. In passato il cavaliere è stato protagonista di un durissimo litigio con Tina Cipollari. Questa volta, a qualche settimana dal momento in cui il cavaliere ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Gemma Galgani, i due sono tornati a confrontarsi al centro dello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Un confronto che non ha avuto un lieto fine. Andiamo a vedere cosa è successo.

Lite furiosa tra Gemma Galgani e Elio

Tutto è iniziato nel momento in cui Gemma Galgani ha rivelato che Elio Servo ha come immagine del profilo su WhatsApp una foto con lei, Gianni e Paola. «Non capisco il motivo per il quale tu faccia una cosa del genere.

Hai detto che ero "anziana" per proseguire la conoscenza con te, ora perché usi la mia immagine per il tuo numero su WhatsApp? Non lo puoi fare: sia dal punto di vista morale che legale», ha precisato la dama.

Questo gesto ha infastidito notevolmente la dama tant'è che ha accusato il cavaliere di volersi fare pubblicità con la trasmissione. A tale punto, è stato tirato in ballo il litigio che i due hanno avuto alcune settimane fa. Elio ha accusato Gemma di aver approfittato di lui perché aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. La discussione è degenerata nel momento in cui Elio ha chiamato Gemma con il nome di Tina Cipollari. Il cavaliere ha fatto presente che quello è un numero di telefono privato e personale.

Il gesto di Gemma Galgani

Nonostante le scuse del cavaliere, la dama ha perso totalmente la pazienza e ha preso una bottiglietta d'acqua in mano e ne ha lanciato una parte del contenuto contro di lui: «Rinfrescati le idee», ha sottolineato Gemma.

Ancora una volta ad accendere gli animi in studio a Uomini e Donne ci pensano gli Over, che ormai sono i protagonisti della scena.

Riusciranno Gemma e Elio a trovare un punto d'incontro?

Non ci resta che aspettare.