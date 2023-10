Uomini e Donne, malore per Gemma Galgani: arriva il medico. E interviene anche Rudy Zerbi

Ennesima delusione d'amore per Gemma Galgani. La dama di "Uomini e Donne" ha visto naufragare anche la frequentazione con il cavaliere Maurizio. Un duro colpo per la Galgani, criticata aspramente dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. La dama ha avuto bisogno di lasciare lo studio, affermando di non sentirsi bene e chiedendo l'intervento di un medico dietro le quinte.

Rudy Zerbi consola Gemma Galgani

Nella corso della puntata andata in onda oggi, 20 settembre, a sostenere Gemma nel backstage è arrivato Rudy Zerbi.

I commenti sarcastici di Tina Cipollari sono proseguiti anche al ritorno di Gemma in studio. L'opinionista, tuttavia, quando la dama ha affermato di non sentirsi bene e di avere freddo, le ha appoggiato una coperta sulle spalle. «L'ho detto che non sta bene, ha la febbre», ha detto la Cipollari a metà fra lo scherzo e la serietà.