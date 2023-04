Uomini e Donne, Gemma Galgani ha già un nuovo amore? «Colpo di fulmine dopo Silvio»

Colpo di fulmine per Gemma Galgani. Non perde mai tempo la dama torinese, che, nelle ultime settimane, è stata al centro di Uomini e Donne per la frequentazione con Silvio, il cavaliere 71enne arrivato esclusivamente per conoscerla. Una frequentazione che, nel corso delle varie settimane, è finita per la diversa visione delle storie. Gemma, infatti, avrebbe preferito aspettare di portare la storia ad un livello superiore mentre Silvio avrebbe voluto avere un contatto anche più fisico.

Il cambio partner

Dopo diversi tentativi, Gemma e Silvio hanno deciso di chiudere la frequentazione. E il cavaliere ha anche lasciato la trasmissione. Una decisione che Galgani ha accettato e sembra sia pronta a voltare pagina, tuffandosi già in una nuova frequentazione. Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sembra che Gemma Galgani sia rimasta colpita da Claudio, un nuovo cavaliere del parterre del trono over a cui avrebbe già lasciato il numero di telefono. Il gesto della dama, naturalmente, sarà commentato anche da Tina Cipollari che si lascerà andare anche ad un commento sul look del cavaliere facendo notare il modello dei pantaloni particolarmente attilati. Come reagirà Galgani di fronte al commento di Tina Cipollari? Si attendono news...