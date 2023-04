Lizzo sfoggia il bikini minuscolo (che fatica a contenere le sue forme). I fan: «Sei bellissima»

Lizzo ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram che la ritrae su uno yacht con indosso un bikini fucsia minuscolo. La cantante è un'attenta sostenitrice del messaggio "body positivity" e desidera che i suoi fan si mostrino sempre per come sono, senza badare al parere altrui. Sotto la foto sono comparsi migliaia di commenti positivi: tutti si complimentano per la bellezza di Lizzo.

Il post Instagram di Lizzo

Nel suo ultimo post Instagram, Lizzo scrive: «Str**** portami un margarita». La cantante, infatti, si sta rilassando al sole (e poi anche in una jacuzzi) a bordo di un gigantesco yacht. Lizzo si sta riposando prendendosi una pausa, dopo avere realizzato la prima parte del suo tour che è cominciato il 17 febbraio scorso.



I suoi concerti sono sempre sold out: i suoila adorano e oltre a dimostrarglielo comprando i biglietti delle sue date, glielo scrivono anche sui social. Il profilodella cantante conta più di 13 milioni di

I commenti sotto il post di Lizzo

Il post di Lizzo ha riscosso moltissimo successo su Instagram: sotto la foto sono apparsi migliaia di like e commenti. Alcuni recitano: «Mio Dio sei bellissima», «Vorrei avere sempre il tuo mood», «Sono contenta che ti stia rilassando dopo il tuor» oppure «Sei la migliore».