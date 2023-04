Emily Ratajkowski: «Congelo gli ovuli per diventare di nuovo mamma. Ma da sola...»

Sembra che la modella Emily Ratajkowski, non abbia alcuna intenzione di legarsi sentimentalmente. Almeno a breve a termine. Forse, neanche con Harry Styles, il cantante pop inglese, con cui è stata paparazzata nei giorni scorsi. L'influencer, che due anni fa è diventata mamma, in seguito al legame con Sebastian Bear-McClard, da cui ha divorziato un anno dopo, ora ha annunciato l'intenzione di voler di nuovo diventare mamma, ma da sola. Congelando gli ovuli, ma quando vorrà.

Mamma da sola

«Ci ho pensato molto, molti che conosco hanno congelato i loro ovuli solo per avere un po’ più di tempo, fare la carriera che desiderano, incontrare il potenziale partner che vogliono» ha detto la modella in un momento di domande e risposte con i fan riportato dal giornale inglese Daily Mail: «Io ho 31 anni, mia madre è rimasta incinta di me naturalmente a 38 anni, quindi non ci avevo mai pensato prima».

Tradita dall'ex marito

A pesare sulla decisione di Ratajkowski, forse, il tradimento dell'ex marito, che potrebbe aver inciso nella scelta di congelare i suoi ovuli: «Adoro essere madre, penso che mi piacerebbe avere più figli. Ma non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino», ha confessato al giornale inglese, facendo rimbalzare la sua affermazione a livello virale e globale.

Nessuna paura

La 31enne, infatti, ha aggiunto che essere una madre senza un compagno, non sarebbe motivo di ansia o timore: «Non avrei paura di rimanere incinta e partorire come donna single. Ciò non significa che questo sia il modo migliore o l'unico modo per farlo, ma lo vedo molto bene per il mio futuro».