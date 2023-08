Elena Santarelli, la foto in bikini scatena gli hater: «Smettila di usare photoshop». Lei risponde così

Sul suo profilo Instagram, Elena Santarelli piace e raccoglie consensi non solo per la sua bellezza mozzafiato, ma anche e soprattutto per la sua autoironia. E proprio nelle ultime ore, la showgirl ha pubblicato una foto dove si mostra in bikini marrone in piscina su un gonfiabile e con un fisico mozzafiato. «Le frasi filosofiche con questa foto no». Sono queste le parole che Elena Santarelli ha scritto a corredo del post Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Elena Santarelli sta regalando ai suoi fan una testimonianza di quanto la tranquillità e la spensieratezza valgano più di una sessione di trucco di ore.

Foto al naturale e con uno splendido sorriso stampato sul viso. Tuttavia, la voce degli hater è sempre presente, tant'è che molti hanno definito la showigirl "poco naturale".

«La devi smettere di usare Photoshop. Si vede che gli addominali te li sei aggiunta tu, dai», ha scritto un utente. Elena Santarelli non ci ha pensato due volte a rispondere a tono e con un filo di ironia: «Ho fatto tre giorni di detox».

Poi ad un altro commento che riportava un emoji con la risata, la showgirl ha risposto: «Avrei potuto scrivere: apri le tue ali al futuro. Ma poi ho pensato bene di non farlo».