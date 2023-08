Giorgia Soleri, topless a Stromboli. Le foto fanno impazzire i fan: «Il vulcano sei tu»

Giorgia Soleri in vacanza a Stromboli fa sognare i fan. Con alcuni scatti provocanti, l'attivista e influencer 27enne ha regalato ai suoi follower alcuni dei momenti della sua giornata trascorsa sull'isola in compagnia degli amici tra mare e spiagge della Sicilia.

Non sfugge, però, il dettaglio dell'assenza del pezzo di sopra del bikini, che in una foto del fondoschiena mette in risalto i tatuaggi: «Il vulcano sei tu», le ha scritto ironicamente un utente, tra i vari complimenti che ha ricevuto.

Giorgia Soleri, topless a Stromboli

«Stromboli: voce del verbo decomprimere», ha scritto Giorgia Soleri.

E, in effetti, dopo la separazione dal suo ex Damiano David, frontman dei Maneskin e l'operazione del papà, da decomprimere la 27enne ha molte cose. Nella speranza che non esploda come il vulcano dell'isola su cui sta trascorrendo le vacanze, i fan la inondano di complimenti: «Stupenda e naturale, unica, non cambiare mai», o ancora, «Meravigliosa l’isola, meravigliosa te», sono solo alcuni dei commenti che l'influencer ha ricevuto.