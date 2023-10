David e Victoria Beckham, le foto della nuova villa a Londra: 6 stanze, piscina e palestra. Il prezzo è da capogiro

David e Victoria Beckham hanno comprato casa in una delle zone più lussuose di Londra, Holland Park. Il costo? 31 milioni di sterline. I Beckham hanno speso circa 8 milioni di sterline per i lavori di ristrutturazione nel 2016.

La villa

La villa è dotata di una piscina, una palestra, elettrodomestici all'avanguardia e di eleganti armadietti neri, mentre la cucina è il fulcro della casa: oltre ad avere un tavolo da pranzo separato, ci sono anche degli sgabelli lungo il bancone della colazione per mangiare in modo più rilassato. C'è anche un televisore integrato nella parete, in modo che i due possano guardare i loro programmi preferiti mentre cucinano.

La cucina

Il video di TikTok di Victoria e Romeo ha offerto un nuovo sguardo all'interno della loro cucina, che ha un'isola fiancheggiata da sgabelli da bar e con pentole appese in alto, per massimizzare lo spazio di archiviazione.

Sopra il lavello, invece, una scaffalatura aperta espone una selezione di bicchieri.

La palestra

Entrambi molto sportivi, David e Victoria, non potevano non aver una palestra in casa. La sala è dotata di tapis roulant e attrezzature per gli esercizi cardiovascolari. La palestra, poi, si contraddistingue per uno stile molto sobrio dato dai pavimenti in legno e le pareti bianche e una porta a vetri ad arco che dà direttamente sul giardino.

Una dimora in cui ogni arredo è scelto con cura e pensato per essere un luogo da dividere con tutta la famiglia.

Il bagno

Amante del beauty, Victoria spesso posta storie e immagini dal bagno e sbirciando si possono intravedere pavimenti in marmo e un grande specchio a parete. Come tutto il resto della casa, anche in questa stanza non manca la cura del dettaglio, ad esempio sul piano del lavabo c'è un grande vaso pieno di fiori circondato da candele.