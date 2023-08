Uomini e Donne, ex corteggiatore incoronato «Il più bello d'Italia»: ecco di chi si tratta

È Andrea Foriglio «Il più bello d'Italia». L'ex corteggiatore di Nicole Santinelli si è aggiudicato la corona al concorso la cui finale si è tenuta ieri ad Alassio, in Liguria. Il vincitore del concorso ha partecipato nell'ultima edizione del programma di Maria De Filippi conquistando la tronista, ma purtroppo non divenendone la scelta finale.

«I miei non sapevano nulla. Continuerò a fare il mio lavoro»: ecco come ha commentato la vittoria Andrea Foriglio.

Andrea Foriglio: l'emozione per la vittoria

L'ex corteggiatore, 32 anni, romano, di professione osteopata ha così commentato la vittoria: «Voglio raccontarvi una breve storia. Prima di farlo, riflettevo sul fatto che è proprio vero… è proprio vero che le cose belle, se volete che accadano, tenetele per voi, strette.

Dopo la vittoria

«Continuerò a svolgere, come ho sempre fatto con estrema professionalità, il mio lavoro, non cambierà assolutamente NULLA - ha continuato l'ex corteggiatore di Uomini e donne -. Ci ho dedicato la mia vita, sacrificando tante ma tante cose che non sto qui a spiegare. Il mio lavoro è TUTTO, la mia vita. Il resto è gioco. Senza dilungarmi troppo, mi prendo qualche giorno per pensarci, mille dubbi, pensieri… ma poi mi son detto:“Perché no? Vai e divertiti”. Quindi mi butto e decido di partecipare. Eravamo tantissimi ed è nato tutto per uno strano destino, continuato per scherzo, per divertimento ma alla fine poi quando ci son dentro… partecipo per vincere. Come ho sempre fatto nella mia vita. È un’attitudine. Ieri sera c’è stata la finale ad Alassio, in Liguria. Ed eccomi qui. Il resto è storia. Ciao Mà, ciao Pà! Vi amo! “Il più bello d’Italia 2023” 🥇 Così sembra. De botto. Senza senso», ha concluso.