Uomini e Donne, Karina Cascella critica Nicole Santinelli: «Oltre a baciare sa fare altro?»

Karina Cascella non cela le sue opinioni sui protagonisti dei reality show. Questa volta, l'ex opinionista di Uomini e donne ha condiviso il suo parere sulla nuova tronista, Nicole Santinelli. Il percorso della tronista a Uomini e donne continua a scatenare pareri negativi. Nicole non è riuscita, al momento, a fare breccia sui telespettatori di Canale 5, tanto da risultare a molti telespettatori «poco spontanea».

E se Roberta Di Padua, ormai sua nemica, ha avuto più di uno scontro con la tronista per questo suo atteggiamento, c'è anche chi da casa, come Karina Cascella, ha fatto notare che la tronista non riesca a trasmettere tutte queste emozioni.

L'ex opinionista di Uomini e Donne, ha lanciato un commento pungente su Nicole Santinelli dopo la visione di una delle ultime puntate del programma. Dopo aver guardato le ultime esterne fatte da Nicole con i suoi corteggiatori, Karina Cascella ha così commentato nelle sue Instagram stories: «Tratto dalla serie: "Nicole bacia tutti". Nel frattempo ho una domanda... Ma questa ragazza oltre a baciare sa fare altro?».

Poi, ha aggiunto: «Le sue esterne: arrivano, si salutano, due parole e si baciano. Ma che roba è?», ha commentato Karina.

L'ex opinionista di Uomini e Donne, non sembrerebbe gradire il percorso di Nicole Santinelli a Uomini e Donne.

Karina riuscità a cambiare opinione sulla nuova tronista?

Non ci resta che attendere altri commenti.