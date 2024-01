Stop stasera al Grande Fratello, non c'è pace per Alfonso Signorini: Mediaset cambia (ancora) il palinsesto

Non c'è pace per il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini stasera in tv non andrà in onda. Il motivo? La Supercoppa italiana: all'Al-Awal Park Stadium di Riad, stasera si disputerà la finale tra Inter-Napoli che sarà trasmessa in diretta su Canale 5 alle ore 20. Ecco perché la diretta della 32esima puntata del reality viene spostata a domani, martedì 23 gennaio.

Gf stop alla diretta, cosa accade?

Già il conduttore stesso nella scorsa puntata aveva annunciato lo slittamento della diretta che sarebbe passata dal lunedì al martedì per questa settimana. Non certo una novità per questa edizione del Gf che non trova il suo spazio fisso nel palinsesto Mediaset.

Dai due appuntamenti settimanali fissi (quello del lunedì e del giovedì) si è passati a una volta sola, poi si è optato per il doppio appuntamento: lunedì e sabato, poi di nuovo un appuntamento e così via per tutti questi 3 mesi di messa in onda.

Quando torna in tv

Da questa settimana però pare che l'appuntamento con il reality torna bisettimanale: il lunedì e il giovedì e solo per questa settimana la diretta arà il martedì e il giovedì.

Ma nulla è certo.

Quindi al termine della Supercoppa che sta creando molto scompiglio nei palinsesti, il Gf tornerà ad avere il lunedì come giorno certo di messa in onda? Domanda a cui non c'è risposta anche perché mancano ancora dei mesi prima della fine del programma.