Federica Pellegrini diventa una Barbie grazie a Mattel: «Inseguite i vostri sogni e sfidate i pregiudizi»

Federica Pellegrini non ha mai nascosto la sua passione per la Barbie, bambola bionda della Mattel che ha conquistato il cuore di milioni di bambine e bambini in tutto il mondo. Proprio alcune settimane fa, la Divina aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui indossa una felpa rosa con il marchio della fabbrica di giocattoli. Ora, è proprio l'ex nuotatrice a ricevere una sorpresa più che gradita: la Mattel l'ha inserita nella sua nuova collezione che si ispira a tutte le atlete che hanno fatto la differenza nel mondo dello sport.

Federica Pellegrini Barbie

Si potrebbe dire che un altro sogno di Federica Pellegrini sia diventato realtà: la Divina, infatti, è uno dei volti della nuova collezione di Barbie presentata dalla Mattel. La bambola che la rappresenta indossa un costume intero nero e capelli biondi corti. C'è anche un accessorio: una cuffia bianca.





Krista Berger, vicepresidente di Mattel ha spiegato: «Mattel desidera sottolineare l'impatto dello sport nel promuovere la fiducia in se stessi, l'ambizione e l'empowerment tra la prossima generazione.

Raccontando le loro storie e onorando questi modelli con Barbie uniche nel loro genere, le ragazze di tutte le età vedranno che anche loro hanno il potenziale per essere atlete di fama mondiale».

La linea sportiva di Barbie

Nella nuova linea di Barbie proposta dalla Mattel, oltre a Federica Pellegrini, ci sono anche la tennista Venus Williams, le ginnaste Rebeca Andrade e Alexa Moreno, la pugile francese Estelle Mossely, la spagnola Susana Rodriguez, campionessa mondiale di triathlon paralimpico, la velocista polacca Ewa Swoboda e due calciatrici, Christine Sinclair che gioca nella Nazionale del Canada e Mary Fowler del Manchester City.

Il commento di Federica Pellegrini

«Questa Barbie mi permette di veicolare un messaggio veramente a me molto caro e aiutare tutte le bambine che devono continuare a sognare e devono avere il coraggio di sognare. Essere stata scelta come role model Barbie 2024 è per me veramente un grande onore perché sono da sempre una fan di Barbie e averne ricevuta una a mia immagine e somiglianza mi rende felicissima. Grazie progetto Dream get di Barbie posso ispirare completamente le bambine a inseguire i propri sogni, sfidare i pregiudizi e accettare le nuove sfide del futuro».