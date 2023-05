Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo. La scelta di Luca e quella di Nicole (e la data dell'ultima puntata)

Altro stop per Uomini e Donne. Oggi, lunedì 8 maggio 2023, il dating show condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda. Il motivo? Al posto del programma che appassiona milioni di italiani, su Canale 5 alle 14.45 verrà trasmesso uno speciale di Amici 22, che si prepara a regale una super finale il 14 maggio. Questa settimana sarà inoltre l'ultima della messa in onda delle puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, oggi stop al programma: il motivo

Ebbene si, da domani, martedì 9 fino a venerdì 12 maggio, su Canale 5 verranno trasmesse le ultime puntate di questa stagione del daiting show in cui uomini e donne cercano l'amore (a qualsiasi età).

Le scelte di Luca e Nicole

Da lunedì 15 maggio, invece, andrà in onda un “best of” di quest’edizione di Uomini e donne. La registrazione delle ultime puntate del programma di Maria de Filippi saranno effettuate oggi e domani. In questi giorni quindi scopriremo le scelte dei due tronisti, Nicole Santinelli e Luca Daffrè.