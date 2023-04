Uomini e Donne, un cavaliere minaccia Maria De Filippi e Gianni Sperti la difende: ecco cosa è successo

Maria De Filippi ha ricevuto minacce da parte di un concorrente di Uomini e Donne. Protagonista della vicenda è stato Armando che nel corso della registrazione di sabato 8 aprile 2023 è stato al centro delle dinamiche del Trono Over. Tutto è nato nel confronto tra il cavaliere e Gianni Sperti che ha lanciato forti accuse verso il napoletano che ha poi minacciato la conduttrice di abbandonare il programma.

La lite

Incarnato si è poi scagliato contro Aurora Tropea in quanto la donna ha insinuato che lui avesse fatto i provini per entrare al Grande Fratello. Quando la situazione è andata oltre è intervenuta Maria che ha provato a calmare Armando: «Sapessi quante ne hanno dette di me! Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino». Armando ha però ribadito di voler andare via e ha chiesto a Maria: «Io rimango solo se tu Maria fai una telefonata e chiedi se è vero che io ho fatto il provino del GF». La De Filippi ha detto di chiedergli ma ha anche consigliato di andare avanti.

La minaccia

Armando però è rimasto fermo nelle sue posizioni: «Io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio». A quel punto è intervenuto Gianni: «Tu non puoi fare un ricatto del genere a Maria, se lei ti dice che ti crede». A quel punto Incarnato è tornato a più miti consigli e si è seduto, rimandendo in silenzio per tutta la puntata. Gianni gli ha dato la mano, ma ha chiarito che quanto detto viene da segnalazioni riferite sia a lui che a Tina.