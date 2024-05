Venerdì, 10 maggio, uscirà “Voragine”, il nuovo singolo di Gretel, giovane cantautrice della provincia di Macerata (è residente a Corridonia). Gretel, nome d'arte di Greta Palmieri, è nata in Lituania nel 1998 e fin dai 10 anni (appena arrivata in Italia) si dedica allo studio del canto (pop e jazz) da privatista partecipando ai vari stage, masterclass e contest musicali. La nuova canzone, disponibile tra qualche giorno sulle piattaforme digitali uscirà con il supporto di Tunescore Italy.

I casting

Già diversi le canzoni registrate dalla cantautrice, e nel recente passato Gretel (2023) ha preso parte ai casting della televisione di Stato di San Marino per “Una Voce Per San Marino”, non riuscendo però nell’impresa di vestirsi dei colori del Titano. Ora l’avventura di una nuova composizione per aggiungere un altro tassello alla sua crescita musicale. «La canzone è nata in un momento di euforia – spiega Gretel – ed è nata in maniera quasi casuale, perché è un po’ diversa da quanto ho fatto prima. Parla di un turbinio di sentimenti ed emozioni, che vanno e vengono, e creano per così dire una serie di stati d'animo contrastanti. Ho voluto raccontare questa “Voragine” che si apre nei nostri sentimenti e che ci permea». La canzone è stata prodotta da Stefano Morroni, scritta insieme a Francesco Palma e registrata pressi gli studi MD Recording di Maurizio Diomedi a Porto Sant’Elpidio.

La televisione

Oltre ad aver già pubblicato una serie di canzoni, Gretel ha anche preso parte al programma di Rai 2 “E viva il videobox!” dove ha portato due canzoni: la cover di “Rimmel” di Francesco De Gregori e proprio il suo nuovo singolo “Voragine” che è stato proposto in anteprima all’interno di una trasmissione che da tempo sta puntando il suo sguardo verso i giovani talenti della musica italiana. «Quando ho portato la mia nuova canzone in televisione è stata una grande emozione – racconta ancora Gretel – mi ero iscritta ai casting e non ho mai pensato di poter partecipare alla trasmissione. Quando la redazione della trasmissione mi ha poi richiamato sono stato emozionata e felicissima. È stata una giornata intensa, un qualcosa di molto diverso rispetto a quanto ho fatto prima». A supporto della canzone verrà rilasciato anche un video, sempre il 10 maggio, per accompagnare le note di “Voragine”. Le immagini sono state girate e montate dalla stessa cantautrice di Corridonia e hanno come set i giardini Diaz di Macerata.

Il futuro

Prossima fase della carriera di Gretel gli impegni dal vivo, con la giovane cantautrice che sta preparando al suo team di lavoro un evento in grado di mettere al centro della scena la sua voce e soprattutto le sue canzoni. Non c’è ancora una data precisa ma tutti gli aggiornamenti verranno consegnati da Gretel sui suoi canali social.