Uomini e Donne, il 93enne Alessandro Rausa sceglie Maria Teresa e si commuove: «Ho sentito la centrale elettrica in corpo»

Nuova coppia a Uomini e Donne. Tra l'emozione del pubblico in studio, Alessandro Rausa ha scelto Maria Teresa Paniccia, prima di commuoversi e lasciarsi andare in un ballo con la nuova compagna.

La scelta

Un nuovo amore è nato oggi nella puntata del trono over di Uomini e Donne. Dopo settimane di frequentazione, il 93enne Alessandro ha dichiarato pubblicamente il suo interesse per Maria Teresa. «Ho aspettato un sacco di mesi, ti ho visto ballare ripetutamente con lei. Non ci racconti niente?», ha chiesto la conduttrice Maria De Filippi. «Stiamo bene insieme. Sembrava una cosa così, invece nella seconda serata è scattato qualcosa. Abbiamo cenato insieme e quando l'ho accompagnata in albergo c'è stato un bacetto, io ho sentito la centrale elettrica in corpo. Ci siamo guardati negli occhi e da lì è scoppiato tutto. Spesso dormo da lei a Frosinone, ci troviamo su tutto», ha risposto l'uomo, visibilmente commosso. Un amore confermato anche dalla donna, che prima di alzarsi e ballare con lui ha aggiunto «anche per me vale lo stesso».

La risposta di Maria De Filippi

Sulle note di "Un senso" di Vasco Rossi i due sono poi scoppiati in lacrime per l'emozione, tra gli applausi del pubblico in studio e di tutto il parterre.

Anche lei emozionata, Maria De Filippi ha poi invitato la coppia a rimanere nel programma per continuare a ballare nelle prossime puntate: «Tu non te ne vai, tu rimani qui, balli con lei. Siete l'unica scelta che rimane in studio. Dovevamo dirlo prima o poi di voi».