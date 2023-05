Luca Daffré ha trovato l'amore a Uomini e Donne: ecco chi è. Età, carriera, le ex fidanzate famose, la scelta e Instagram

Luca Daffré ha fatto la sua scelta. Dalle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del daiting show condotto da Maria De Filippi. Ieri sono avvenute le registrazioni delle nuove messe in onda e ora trapelano già le prime indiscrezioni. È di pochissimo tempo fa la notizia che il tronista Luca Daffré ha fatto la sua scelta. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzopugnaloni.it e sulla pagina Instagram UominieDonnetronoCalssicoeOver, nella puntata registrata ieri, 8 maggio il ragazzo, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha scelto la sua compagna tra Alessandra, Camilla e Alice. Vediamo insieme chi è Luca Daffré.

Luca Daffrè, boom di richieste per il tronista

Luca Daffrè è il tronista di Uomini e Donne che ha fatto la sua scelta. «Lui è Luca», la conferma del suo arrivo nel daiting show di Maria De Filippi arrivava dal profilo ufficiale della trasmissione qualche mese fa. Mentre tutti attendevano le scelte di Federico Nicotera e Lavinia Mauro (che hanno avuto entrambe un lieto fine), il 28enne di trento si presenta come erede al trono del programma di Canale 5. Per lui arrivano nella redazione del daiting show 1.200 richieste. Un vero e proprio boom di corteggiatrici. Ma la sua esperienza sul trono non ha convinto tutti.

Luca Daffrè, chi è il tronista di Uomini e Donne

Luca Daffrè è nato a Trento, classe '95 ha 28 anni. Modello e influencer, ex nuotatore e noto volto televisivo, mantiene molta riservatezza circa la sua vita privata e il suo passato. È stato tentatore a Temptation Island e due volte corteggiatore a Uomini e Donne aumentando così la sua popolarità. Dopo la prima partecipazione al dating show come corteggiatore di Teresa Langella nel 2018, è tornato nello studio della De Filippi per corteggiare Angela Nasti nel 2019. Apprezzato da entrambe per la sua sincerità, ma non scelto da nessuna delle due. Luca amico di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ex naufrago de L'Isola dei Famosi dove lega tantissimo con Carmen di Pietro che per un certo periodo tra il serio e il faceto lo ha eletto suo Toy Boy e Marialaura De Vitis: i due cominciano a fare coppia fissa ma poi deicsero di non proseguire la conoscenza.

La carriera

Dopo il diploma si iscrive alla Facoltà di Scienze Motorie, dedicandosi totalmente al nuoto agonistico. A 19 anni, smette di fare il modello, e nel 2015 si trasferisce a Sidney, in Australia, dove resterà per otto mesi. Al suo rientro si trasferisce a Milano e torna a fare l'indossatore: inizia a sfilare e posare per i brand più conosciuti, come Dolce & Gabbana e Armani. A Milano conosce Fedez, marito di Chiara Ferragni, che gli propone di interpretare un suo video musicale. Sarà grazie a questa collaborazione che Luca raggiunge quella popolarità di cui aveva bisogno (come era già successo a Giulia Valentina, dopo aver partecipato a un videoclip dell’ex ragazzo Fedez).

Instagram e vita privata

Su Instagram il suo profilo (@luca.daff) vanta di (quasi) 400mila follower numeri che fanno di Luca un vero e proprio influencer. Sulla sua bacheca ama condividere con i fan le sue passioni: lo sport, la musica e i viaggi. Luca Daffrè è al momento single, ma si dice che abbia avuto recentemente una relazione con Oriana Marzoli, attuale concorrente del Gf VIP. In passato è stato legato sentimentalmente alla modella Camilla Caimi.

Le precedenti esperienze a Uomini e Donne

Luca Daffré torna nello studio TV di Uomini e donne oggi 20 febbraio 2023, ecco la clip di presentazione: «L’ultima volta che sono stato in questo studio è stata 4 anni fa. Anche se allora non ho trovato l’amore, non ho mai smesso di crederci. Sono Luca, ho 29 anni e vengo da Trento. Nella vita sono un dj e sono molto felice di aver fatto della mia più grande passione che è la musica il mio lavoro. Sono laureato in Scienze Motorie e quindi attivo in tutto quello che è il mondo fitness e preparazione fisica. Amo qualsiasi tipo di sport, in particolare quelli molto dinamici con la tavola».

Il video di presentazione

La presentazione prosegue su Witty, il sito di Uomini e Donne: «Rispetto a 4 anni fa sicuramente sono molto meno timido, ho imparato a non tenermi più niente dentro, a dire quello che penso. Sono una persona molto testarda e ambiziosa infatti finché non mi riesce una cosa nel migliore dei modi non mollo. Mi sono trasferito a Milano 5 anni fa, mi sono tolto qualche soddisfazione, tra cui quella di comprare la mia prima casa. Per me è stato un traguardo molto importante, perché ci sono arrivato con le mie forze. So stirare, lavare, cucinare… cose molto semplici».

La donna ideale di Luca

Quale è il prototipo di donna ideale di Luca Daffré? «Cerco una ragazza con valori e con obiettivi nella vita. Che non sia superficiale e che non basi tutto sull’apparenza perchè nella vita mi è già capitato di incontrarne molte così. Mi piacciono le ragazze determinate e con carattere, non mi piacciono invece quelle che se la credono, quelle un po’ strafottenti. Soprattutto faccio fatica con le ragazze gelose perchè a me più mi opprimi, più cerco di scappare, di evadere. Spero che questa sia la volta buona, non fatemi uscire da qui single anche a questo giro!».

Uomini e Donne, Luca Daffrè ha scelto

Luca Daffrè ha scelto Alessandra, che ha detto sì. Dalle indiscrezioni che circolano in rete si legge che Alessandra è stata l'unica a raggiungere lo studio, Camilla e Alice sono rimaste fuori. Nonostante questo la scelta è stata fatta con tanto di sedie rosse e petali. La ragazza è entrata in studio e, dopo che Maria De Filippi ha mostrato ai telespettatori la loro ultima esterna, Luca le ha comunicato che è lei la sua scelta. Alessandra ha subito detto di sì e, sotto una pioggia di petali di rose, c' è stato il primo bacio ufficiale tra i due.