Uomini e Donne, Nicole Santinelli nuova tronista: «Alla larga bugiardi e presuntuosi». Età, lavoro e vita privata: ecco chi è

Nicole Santinelli è la nuova tronista di Uomini e Donne. La 29enne è originaria di Roma e di lavoro fa l'account manager di un'azienda di informatica. Ha esordito nel programma di Maria De Filippi martedì 31 gennaio. Si racconta come «molto romantica» e dice di sognare «un amore da favola», come quello dei suoi genitori.

Chi è Nicole Santinelli

Nella clip di presentazione Nicole Santinelli si è raccontata così: «Ho 29 anni e vengo da Roma. La città più bella del mondo. La mia casa, in questo momento, mi rappresenta a pieno, è un bel casino. Sotto sto facendo i lavori di ristrutturazione, mentre sopra ho la mia piccola dimora».

Poi ha parlato del suo amore per lo sport e del legame con i genitori: «Mi piacciono gli sport faticosi, quelli acquatici e le arrampicate. Adoro i motori e amo guidare, non a caso da bambina mi chiamavano il maschiaccio di casa. La cosa più bella di casa è che mi trovo vicino ai miei genitori. Papà è un bonaccione e io ho preso questo lato del carattere da lui. Mamma mi ha trasmesso l'amore per la cucina. Uno dei ricordi più belli che ho, è quando passavamo i pomeriggi in cucina, a preparare la crostata di ciliegie. Dolce o salato non faccio tanta differenza. Mi piace mangiare, sono una buona forchetta».

Il lavoro di Nicole Santinelli

«Il lavoro rappresenta il lato dinamico del mio carattere - dice la nuova tronista - Sono account manager di un'azienda di informatica e curo la parte social marketing di un ristorante di Roma. In pratica non mi fermo mai. La mia vita è molto frenetica, giro come una trottola».

L'uomo ideale

Infine, ha tracciato il profilo del suo uomo ideale: «Non cerco delle caratteristiche speciali in un uomo, ma tre cose proprio non le tollero: i bugiardi, i presuntuosi e i maleducati. Ho un tatuaggio che ho fatto a 22 anni, che dice: "Ciò che non ti uccide, può solo renderti più forte". È un po' il motto della mia vita e vale anche in amore. Non ho un prototipo di uomo. Sicuramente cerco un uomo che sia educato e su cui poter fare affidamento. Sono un'eterna romanticona e quindi sogno questo amore eterno, perché è quello che ho vissuto nella mia famiglia. Vorrei ritrovarlo anche nella mia, un amore da favola». Sui social si trova ancora traccia del suo ex fidanzato, con cui non ha foto insieme però dal 2019.