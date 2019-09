Belen Rodriguez e la dedica commovente a Stefano dopo il flop di Castrocaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Festival di Castrocaro su Rai 2, prova televisiva per la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha fatto flop negli ascolti ma la showgirl, contenta dell’esperienza, ha voluto comunque fare una dedica social al marito.Il programma è stato battuto dalla fiction tv La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey su Mediaset, ma con 1.009.000 di telespettatori di media e uno share del 5.5% si è visto superare negli ascolti da altre produzioni televisive. Le critiche alla conduzione, come avvenuto per “La notte della Taranta”, non sono mancate ma la Rodriguez ha voluto comunque postare nelle storie di Instagram una dedica a Stefano. In una raccolta dei momenti importanti, ha condiviso uno scatto mentre balla assieme al marito, seguito dalla didascalia: “È stato meraviglioso condividere con te, oltre che la vita quotidiana, anche questo palco… Te amo”.I due per ora hanno finito gli appuntamenti televisivi ma ad attenderli ci sarebbero le seconde nozze e, secondo gli esperti di gossip, il progetto di un fratellino per Santiago.