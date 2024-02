Truffa a Porto San Giorgio, anziana consegna preziosi e risparmi a un finto carabiniere: la denuncia della nipote

PORTO SAN GIORGIO - Purtroppo continuano le truffe ai danni degli anziani.L’ultimo caso riguarda Porto San Giorgio dove una donna ha segnalato il caso all’Arma rimarcando che l’anziana zia, di 80 anni, è stata contattata al telefono da un uomo che si è spacciato per carabiniere dicendole che il fratello e la nipote avevano investito un’anziana e che avrebbe dovuto pagare lei per evitare che i suoi due famigliari non incappassero in guai peggiori.

La denuncia

La vecchina, impaurita, poco dopo ha ricevuto la visita di una complice del finto militare che si è fatta consegnare gli oggetti preziosi che aveva in casa e una consistente somma in denaro, a quanto pare i risparmi che la vittima aveva accumulato nel corso dell’ultimo anno. Il caso è stato poi denunciato dalla nipote ai militari dell'Arma.