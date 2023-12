Smerillo, va a fuoco un capanno: il rogo distrugge i mezzi agricoli ma risparmia l'abitazione

SMERILLO - Le fiamme sono divampate all'improvviso e nel giro di poco hanno avvolto il capanno e tutto quello che c'era all'interno: macchine e attrezzature agricole sono andate completamente distrutture. Il rogo è avvenuto alle 19 di oggi (venerdì 29 dicembre) ed i vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre di Fermo e Amandola. Fiamme spente e area messa in sicurezza, fortunatamente l'incendio non ha coinvolto la vicina abitazione: non si segnalano persone coinvolte.