Serravalle di Chienti, scoppia l'incendio nel caseificio: due persone all'ospedale, azienda inagibile

SERRAVALLE DI CHIENTI - Due persone all'ospedale e caseificio inagibile: è il primo bilancio di un incendio scoppiato la notte scorsa nella frazione Civitella di Serravalle del Chienti.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte per l’incendio di un negozio e laboratorio caseario. Due i feriti che sono stati trasportati all’ospedale di Camerino per accertamenti. Sul posto sono intervenute le squadre di Camerino, Visso, personale da Macerata con l’autoscala e Foligno, che hanno spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza dei locali coinvolti. A causa dei danni subiti l’attività produttiva e i locali al primo piano sono stati resi inagibili.