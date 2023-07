SERVIGLIANO - Erano in 8mila al concerto del rapper Sfera Ebbasta al Parco della Pace di Servigliano. Molti giovanissimi, arrivati sin dal mattino presto per potersi accaparrare i posti più vicini al palco, sono rimasti accalcati per ore dietro le transenne in attesa di poter entrare. Transenne che si sono aperte alle ore 18 per i possessori dei biglietti con una maggiorazione di costo e alle 19 per tutti gli altri. Un evento che ha confermato la vocazione di Servigliano a ospitare appuntamenti di grande richiamo, tanto che ieri era in programma anche la serata da sold out con l’attore Checco Zalone. Uno spazio, quello del Parco della Pace, grande e capace di accogliere migliaia di spettatori.

APPROFONDIMENTI LA VOTAZIONE Strage di Corinaldo, in Senato approvata la Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza



Le temperature

Ma in attesa dello show di Sfera Ebbasta la giornata era molto calda e nonostante la Protezione civile vigilasse e distribuisse bottigliette d’acqua, qualcuno si è anche sentito male e ha avuto bisogno di un soccorso, sollevando le successive proteste di qualche genitore. «Ma si è trattato di lievi malori tutti risolti con acqua e zucchero - rassicura il capogruppo consiliare di Servigliano e factotum del NoSound Fest Danilo Viozzi- che forse, francamente, si potrebbero evitare arrivando sul posto in orari più prossimi all’inizio del concerto. In tutto sono state 18 le richieste di intervento dell’ambulanza del 118 che stazionava in loco, nessun caso significativo, e c’era da aspettarselo in una giornata con temperature fino a 40 gradi. Lo scorso anno, per l’evento di Blanko che di persone ne richiamò 16mila, le richieste di soccorso furono 80. Quando si organizzano eventi di tale portata c’è un piano di sicurezza importante, nulla è lasciato al caso. Il giorno prima del concerto, come da prassi, c’è stato anche il sopralluogo fisico della Commissione composta da questore, vigili del fuoco, Ast, sindaco e altre figure preposte, per il rilascio delle autorizzazioni che vengono date solo se è tutto in regola».

I controlli

Quanto alle forze dell’ordine, erano presenti almeno una trentina di poliziotti, di cui alcuni anche in borghese, con tanto di pattuglia cinofila. «Durante il concerto - chiosa Viozzi - è filato tutto liscio. I ragazzi hanno cantato e ballato nella massima sicurezza, potendo bere solo acqua e Coca-Cola, non hanno avuto comportamenti pericolosi o eccessivi e, al termine dello spettacolo, sono defluiti ordinatamente dal Parco della Pace». Sia il Comune che gli organizzatori hanno anche varato un piano straordinario di sicurezza soprattutto sul fronte della calca: nei ricordi di tutti è incancellabile la tragedia del dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, quando, in attesa dello show dello stesso Sfera Ebbasta, persero la vita sei persone.