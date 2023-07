Strage di Corinaldo, in Senato approvata la Giornata nazionale per il divertimento in sicurezza

CORINALDO - Dalla strage alla Lanterna Azzurra alla Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, che si celebrerà ogni 8 dicembre, giorno in cui cinque giovani marchigiani e una mamma sono morti schiacciati nella calca che si è creata per uscire dal locale al cui interno era stato spruzzato dello spray al peperoncino.

Il Senato ha dato via libera a questa iniziativa votando il ddl in maniera praticamente unanime con 144 voti favorevoli e 4 astenuti.

La proposta di legge nasce dal progetto dell'associazione Co.ge.u, Comitato genitori unitario costituito dopo la tragediai del 2018 avvenuta nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo nelle Marche in cui morirono 6 persone, 5 adolescenti e una mamma, a causa della calca generata dallo spruzzo di uno spray al peperoncino prima di un concerto di Sfera Ebbasta.

Il relatore del ddl è stato il senatore marchigiano Roberto Cataldi del M5S, mentre il collega Marco Croatti, autore della proposta di legge ha accolto con soddisfazione il risultato della votazione. «Grazie all'impegno dell'associazione Co.Ge.U, il comitato spontaneo fondato da genitori e ragazzi con l'obiettivo di ricordare ma anche sensibilizzare sul tema del divertimento in sicurezza, - spiega - in questi 5 anni sono stati raggiunti obiettivi molto importanti. Insieme alle istituzioni è stato scritto un codice etico dedicato ai locali da ballo e agli organizzatori di eventi, tradotto poi nel manifesto del divertimento responsabile e in sicurezza, che introduce per la prima volta una innovativa duplice responsabilità: da una parte i locali e il loro rispetto delle norme, dall'altro i partecipanti che devono conoscere le conseguenze di propri comportamenti scorretti ma anche come reagire ad eventuali situazioni di pericolo».

Tra i traguardi di questa attività di sensibilizzazione c'è stata l'introduzione da parte della Regione Marche, nel 2021, della legge Regionale per il Divertimento in Sicurezza. «Con l'approvazione del disegno di legge in Senato siamo ora vicini ad avere una legge nazionale. Sono molto soddisfatto, è un momento importante per il Paese perché viene espressa la volontà di agire concretamente a difesa dei nostri giovani e dei loro diritti al divertimento e alla sicurezza. In tal senso è un bel segnale che la politica di sia schierata compatta a favore di questa Giornata Nazionale del Divertimento in Sicurezza. L'auspicio è che ora la Camera approvi rapidamente il ddl».