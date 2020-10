Scontro tra 3 auto in curva nella strada maledetta, un ferito è grave

SANT’ELPIDIO A MARE - Una volta di più, strada Fratte a Sant’Elpidio a Mare è stata scenario di un violento incidente stradale. Erano da poco passate le 11.30 quando è avvenuta la collisione che ha coinvolto ben 3 auto, in prossimità di una curva poco fuori dal centro abitato di Casette d’Ete.

Un punto maledetto, in cui capitano scontri ed uscite di strada a ripetizione da anni. Ieri è toccato a tre mezzi, un’auto che dopo un impatto semi frontale con un furgone proveniente dalla direzione opposta, è uscita di strada finendo nel fosso sottostante. Danneggiata anche una terza vettura che sopraggiungeva da dietro e, pur frenando, non ha potuto evitare l’urto. A riportare le conseguenze più serie il conducente del veicolo volato nel fosso e ridotto ad un ammasso informe di lamiere. E’ stato estratto dai vigili del fuoco di Fermo ed affidato ai militi della Croce azzurra. Viste le condizioni serie, anche se non in pericolo di vita, è stata allertata l’eliambulanza, che si è posata in un terreno poco distante, nei pressi dell’incrocio con strada Santa Lucia. Sul posto anche un’ambulanza della Croce verde. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi dell’incidente e chiarire le responsabilità dello scontro. Gli agenti della polizia locale di Sant’Elpidio a Mare sono stati invece impegnati a regolare il traffico rallentato per circa un’ora, durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli danneggiati dal centro della carreggiata. Gli altri due feriti, non gravi, sono stati trasportati all’ospedale di Fermo.

