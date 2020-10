Esce da scuola, ragazzina falciata sulle strisce pedonali: la 14enne è grave

JESI - Attimi di paura ieri nel primo pomeriggio in viale del Lavoro, per una ragazzina di 14 anni investita da una macchina. Erano circa le 13,20 e la minore era appena uscita da scuola.

Zaino in spalle, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corrispondenza del Centro per l’impiego. Aveva già attraversato buona parte della carreggiata, un furgone che viaggiava da Ancona in direzione Jesi centro, si era fermato per farla passare, ma improvvisamente in quello stesso istante, sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia ma sulla corsia di sorpasso, una Toyota station wagon condotta da una donna. L’auto non ha fatto in tempo a frenare, la donna al volante deve essersi accorta quando era troppo tardi che il furgone si era arrestato per dare la precedenza a un pedone.



Ha centrato in pieno la ragazzina, che è stata sbalzata a terra. E’ rimasta sempre cosciente, anche se era molto confusa a causa dell’impatto in seguito al quale aveva battuto la testa. E soprattutto era molto spaventata. L’automobilista si è fermata a prestare soccorso e ha lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi, hanno stabilizzato la minore e l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi in codice rosso per la dinamica dell’incidente.



La ragazzina ha riportato un trauma cranico commotivo e diverse contusioni, in pronto soccorso è stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Le sue condizioni sono gravi, ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono stati allertati i genitori che l’hanno raggiunta in ospedale. Sul posto, per i rilievi, le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro e le responsabilità. Disagi al traffico, particolarmente intenso in quel tratto specie nelle ore di punta. Poco prima alle 12,55 la Polizia locale era invece intervenuta in piazzale Ciabotti, nel parcheggio del centro commerciale Arcobaleno, per uno scontro tra due veicoli in movimento. Non si sono registrati feriti.



