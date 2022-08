SANT’ELPIDIO A MARE Quando ieri, alle prime luci dell’alba, un familiare è arrivato e l’ha trovata distesa a terra ed esanime, ha effettuato una richiesta disperata di soccorso, ma ormai non c’era più niente da fare. Una donna di 42 anni di Sant’Elpidio a Mare era già morta. I militi del 118 si sono precipitati sul posto e sono arrivati in casa nell’arco di qualche minuto, purtroppo invano.

L’orario

Erano passate da poco le 6 del mattino, ma la vittima, ormai, era già spirata. Non è stato nemmeno possibile, come estremo tentativo, effettuare un massaggio cardiaco per cercare di rianimarla. È stata stroncata nella sua casa da un attacco cardiaco che non le ha lasciato scampo e nemmeno il tempo per effettuare una chiamata o chiedere aiuto a qualcuno. Sul posto, insieme ai soccorritori della Croce Azzurra, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare, per prassi chiamati ad un sopralluogo, per accertare le cause del decesso e valutare la presenza di eventuali agenti esterni. Sul corpo non è stato trovato alcun segno di violenza. Non si esclude l’ipotesi che il malore possa essere avvenuto in seguito ad una fatale assunzione di stupefacenti. La notizia si è sparsa molto rapidamente, ieri mattina, a Sant’Elpidio a Mare, a partire dal quartiere dove la quarantenne risiedeva ed era conosciuta, destando stupore e dispiacere per la fine prematura.

Il lutto

Una morte improvvisa, quella della 42enne elpidiense, che segue di poche ore un altro decesso prematuro di una persona a Monte Urano, avvenuto nella serata di domenica a Monte Urano. Sono stati numerosi i familiari e conoscenti della donna che, quando la macabra notizia si è diffusa in paese, hanno affidato ai social un messaggio di cordoglio rivolto ai suoi cari.