MONTE URANO - Un’altra tragedia ha colpito la provincia di Fermo. Si tratta della scomparsa di un uomo di 44 anni, trovato morto l’altra sera nella propria abitazione. La vittima, un operaio, si chiamava Sergio Giammaria, abitava a Monte Urano ed era originaria di Porto Sant’Elpidio. Durante la stessa notte ha perso la vita anche una giovane donna di 42 anni residente a Sant'Elpidio a Mare.



La ricostruzione



Per quanto riguarda Monte Urano, l'uomo era in casa quando ha iniziato a sentirsi male. Immediato l’allarme da parte della famiglia con l’intervento sul posto della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare ma per il 44enne non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri per cercare di risalire alle cause del decesso. Cordoglio, come accade in questi casi, anche sui social dove gli amici, colpiti dal lutto, hanno salutato la vittima. «Mi mancherai, riposa in pace amico mio», scrive un amico ricordando con dolore Giammaria. Anche in questo caso, come prassi, sono state avviate le indagini per risalire alle cause del malore che hanno strappato la vittima troppo presto alla vita.