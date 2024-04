SANT’ELPIDO A MARE Sarà il viola il colore della Sem.Run 2024. Questa la tinta scelta per la maglia dell’edizione in programma il 12 maggio che indosseranno gli iscritti. La Maratonina dell’Atletica Elpidiense Avis Aido tocca le 52 edizioni, da 12 nella rinnovata veste in collaborazione con Quota Cs che calamita ogni anno migliaia di partecipanti. L’altro giorno la presentazione dell’evento. Non cambia la formula, 10 chilometri la corsa competitiva, da 4 quella ridotta, che partendo dall’area Cs di via Pozzetto sale verso il centro storico ed attraversa le campagne elpidiensi.

Il ruolo

«Sem.Run è ormai un’istituzione che fa conoscere la città – le parole del vicesindaco Roberto Greci –. Una manifestazione che aggrega, si rivolge a tutti e con i suoi saliscendi è una metafora della vita». La consigliera regionale Jessica Marcozzi ricorda che «per la prima volta questo appuntamento ha il patrocinio della Regione che ne riconosce la caratura, migliaia di persone ogni anno raggiungono Sant’Elpidio a Mare per un giorno di festa». «Sem.Run è sempre più un contenitore di attrazioni – nota il padrone di casa, Simone Corradini di Quota Cs -; quest’anno amplia la formula con iniziative che si rivolgono a un target diverso. Il format di questo evento è un riferimento in tutte le Marche». Il presidente di Atletica Elpidiense, Daniele Antonelli, rimarca «il grande e impagabile lavoro di squadra di tutta la società. Quest’anno ci siamo rivolti ad Heartz Group per un evento serale in attesa della corsa, è un’edizione zero che vorremmo replicare e far crescere negli anni a venire».

Le tappe

«Venerdì sera, il 10 maggio, avremo un party di benvenuto, con Spaghetti dj set e lo stand gastronomico de I Pozzacci, sarà un bel modo di accogliere una delle migliori manifestazioni aggregative del territorio» promette Luca Divelti di Heartz Group. Ci saranno premi per le madri, in onore della festa della mamma, anche L’arte del riposo mette in palio tre materassi matrimoniali. «Ad ogni edizione – assicura Marco Fantuzi – cerchiamo di aggiungere qualcosa e sorprendere. Ci sarà una novità quando i partecipanti transiteranno in piazza Matteotti, ma non la sveliamo. Ci si potrà iscrivere a prezzo scontato di 12 euro sabato 4 e domenica 5 maggio, poi il costo per la 10 chilometri è di 15 euro».

L’intesa

Numerose, come sempre, le collaborazioni alla Sem.Run, dagli sponsor alle associazioni, come Filippide del Fermano, Ente Contesa e contrade, l’Istituto scolastico di Sant’Elpidio, a cui anche quest’anno sarà devoluta parte degli introiti per l’acquisto di attrezzature utili agli studenti.