Cresce l'attesa per il ritorno di Sem.Run: doppia ricorrenza e vetrina con i podisti

SANT'ELPIDIO A MARE - A Sant’Elpidio a Mare ritorna la Sem.Run., dopo due anni in formato ridotto e con una doppia ricorrenza: il decennale dell’attuale formula ed il cinquantennale della storica Maratonina, ora ribattezzata Trofeo Elpidiense.

L’appuntamento promosso da Atletica Elpidiense Avis Aido è per domenica 15 maggio, con partenza alle 9. Quattro km la passeggiata, 10 il percorso completo, sia in forma agonistica che non competitiva. La presentazione di ieri è stata anche occasione per l’intervento dei tre candidati sindaci, Alessio Pignotti, Fabiano Alessandrini e Gionata Calcinari. L’assessore allo sport Pignotti evidenzia «il valore di un evento a 360 gradi, che è opportunità di promozione del territorio. Il 2022 è un anno importante per questa società sportiva con una forte vocazione al volontariato». Il presidente dell’Atletica, Daniele Antonelli, si dice «onorato di ereditare una lunga storia. Vogliamo tornare il gruppo numeroso e colorato delle edizioni pre Covid. Abbiamo preparato una maglietta bellissima per tutti i partecipanti. Grazie a tutti gli sponsor e le associazioni che ci aiutano».

Marco Fantuzi, anima dell’organizzazione, spera «che gli sforzi siano ripagati dalle iscrizioni. Avremo anche un montepremi importante per le gare podistiche di questo periodo. Grazie alle aziende che hanno voluto continuare a sostenerci». Simone Corradini, titolare di Quota Cs, da dove partirà la corsa domenica prossima, ricorda la nascita di Sem.Run: «Io ho portato delle idee, la società ha fatto il lavoro più grande. C’era bisogno di cambiare passo, una corsa podistica è diventata un appuntamento per tutti, siamo stati un modello per eventi con risorse molto maggiori». Si rinnova la collaborazione con le scuole e anche quest’anno, parte dei proventi sarà devoluta all’acquisto di computer per l’istituto scolastico. Collaborano tante associazioni, tra cui la Contesa, che allestirà un’esposizione in centro storico con gli abiti della rievocazione. Tutti aperti, domenica prossima, musei ed attrazioni culturali.

