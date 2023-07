SANT’ELPIDIO A MARE - Tira le somme dopo un anno «di ripartenza e programmazione». Promuove la sua maggioranza (ma non esclude di allargarla), e la sua giunta, anche se fa capire che arriveranno a breve dei cambi di assessori. Alessio Pignotti traccia un bilancio del lavoro alla guida della città e ringrazia la sua squadra.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Furti e bivacchi negli chalet di Porto Sant'Elpidio, la rabbia dei titolari: «Distruggono tutti per pochi spiccioli»

«Sono molto soddisfatto dei miei assessori, tutti hanno lavorato con grandissimo impegno. Se applicherò un turnover? Sicuramente sì. Non perché qualcuno stia facendo male, ma perché in un gruppo è giusto favorire un ricambio, inoltre va tenuto conto del tempo e delle esigenze di ciascuno. Ho sempre detto a tutti di cogliere questa esperienza come un’opportunità». Pignotti dedica il primo capitolo alle scuole, dagli interventi di miglioramento degli edifici al tempo pieno alla primaria in partenza a Cascinare dal 2024/25. Promette che sullo spostamento delle classi del capoluogo, in vista della demolizione e ricostruzione del polo Bacci, arriveranno soluzioni definitive per settembre e annuncia i fondi ricevuti nell’ambito del bando Scuole sicure per ampliare la videosorveglianza.



Gli sviluppi



Tramontata l’ipotesi di portare all’ex consorzio agrario la nuova scuola infanzia di Casette d’Ete. Il progetto non è stato finanziato e quella soluzione, d’altra parte, non convinceva tutti in maggioranza. Pignotti annuncia «entro fine mese il progetto di fattibilità per la demolizione e ricostruzione della palestra Bacci, che va in parallelo con la realizzazione del nuovo polo scolastico». Ci sarà, passando al commercio, «un’ulteriore riduzione del 30% sull’occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti ed a breve uscirà un bando per incentivare le attività in centro, il contributo sugli affitti sale da 200 a 300 euro, ce ne saranno anche 200 per chi ha la proprietà del bene. Vogliamo promuovere l’uso temporaneo delle vetrine per artisti ed attività artigianali».



L’intesa



Crede molto, Pignotti, nella convenzione con l’Università di Camerino, che prevede uno studio per valorizzare grotte e cavità sotterranee. È partita la formazione di un dipendente sulle politiche europee, e da fine mese si avvierà il centro di facilitazione digitale. Il sindaco ricorda i concorsi di progettazione avviati per l’accessibilità al centro e la viabilità intorno alla scuola Bacci, che definisce due priorità. Tra gli obiettivi il restyling urbanistico del centro di Casette: «Ne stiamo dialogando con alcuni tecnici, abbiamo focalizzato gli obiettivi, che prevedono più verde, una pedonalizzazione, una viabilità di tutto il triangolo con via dei Mille e via Garibaldi». Sulla Torre gerosolimitana, spiega che «mancano solo i sensori, sollecitiamo ogni giorno per farli montare, speriamo entro fine luglio».

Ringrazia infine «tutti i cittadini, i referenti delle associazioni, con cui mi sono incontrato in questo primo anno e che mi hanno trattato con grande affetto. Spiace solo sentire ancora, a volte, i commenti sulla provenienza del sindaco da questa o quella frazione. Un distinguo che non ha senso».