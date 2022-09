SANT’ELPIDIO A MARE - Una manciata di giorni alla ripresa dell’anno scolastico e a Sant’Elpidio a Mare le attenzioni e la curiosità si concentrano soprattutto sulla nuova scuola per l’infanzia Martinelli e su via Marconi. Sarà infatti questa la principale novità per i piccoli alunni del capoluogo. Il taglio del nastro è stato effettuato ai primi di giugno, ma la vera inaugurazione avverrà quando, dal 14 settembre, saranno i bambini a varcare la porta d’ingresso e a conoscere i locali.

Se gli interni e gli arredi sono pronti da mesi per accogliere personale scolastico e classi, si arriva invece a fil di sirena per la viabilità di accesso, che rappresenta notoriamente la principale criticità dell’immobile. Da oltre un anno, a cavallo tra la precedente amministrazione comunale e l’attuale, si stanno studiando soluzioni per evitare ingorghi, ma sostanzialmente non c’erano grandi margini di manovra per implementare i posti auto disponibili, né per allargare l’unica via di accesso all’immobile.



La scelta



In giunta si è ragionato in queste settimane soprattutto per facilitare l’accesso pedonale alla scuola e proprio ieri pomeriggio in giunta si è affrontata la questione ed oggi il sindaco Alessio Pignotti avrà un incontro con la direzione dell’Istituto scolastico per condividere le soluzioni da adottare. «Sin dai primi giorni di lavoro della nuova amministrazione ci siamo posti, insieme agli uffici, la questione di ottimizzare e facilitare l’accesso alla nuova scuola Martinelli – commenta il primo cittadino –: abbiamo approfondito diversi aspetti e credo siano state approntate alcune soluzioni innovative da sperimentare in questa prima fase dell’anno scolastico». Tra le ipotesi c’è anche quella di prevedere degli stalli di sosta riservati in piazzale Marconi, nei pressi del monumento ai caduti, per chi deve accedere alla materna. Il piazzale davanti alla scuola infanzia ed al nido, invece, sarà intitolato al professor Vincenzo Martinelli. Se al nuovo plesso si pongono problemi di viabilità da testare tra qualche giorno, dovrebbe invece snellirsi, almeno in parte, il traffico nei pressi del polo Bacci, altra criticità annosa di Sant’Elpidio a Mare. Con il trasferimento della scuola infanzia in altra sede, infatti, scende il numero complessivo di alunni e relativi familiari, anche se resteranno le criticità negli orari di punta di ingresso ed uscita degli studenti di primarie e medie. Se nel breve termine non sono previsti interventi, nel lungo periodo le soluzioni viarie per la zona Angeli sono state affidate ad un concorso di progettazione recentemente indetto dall’Amministrazione comunale. L’intenzione è quella di realizzare una bretella di collegamento che da via Dalla Chiesa uscirà verso via Tevere, nei pressi del cimitero.