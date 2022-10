SANT'ELPIDIO A MARE - Ora le elezioni amministrative 2022 sono davvero finite ed Alessio Pignotti è definitivamente sindaco di Sant’Elpidio a Mare. È arrivato oggi il verdetto del Tar Marche, chiamato ad esprimersi sul ricorso di Fabiano Alessandrini, difeso dall’avvocato Claudio Brignocchi, che chiedeva l’annullamento del risultato al primo turno, in cui il candidato del centrosinistra era risultato escluso dal ballottaggio per una sola preferenza.

Si dovrà attendere per leggere le motivazioni della decisione, ma non ci sono dubbi sul responso. Il Tar ha respinto il ricorso di Alessandrini e dichiarato improcedibile quello incidentale presentato da Pignotti, che si era costituito in giudizio, difeso dall’avvocato Massimo Ortenzi. Tre erano state le schede contestate ed assegnate al candidato del centrodestra Gionata Calcinari, una invece quella annullata dal presidente di una sezione.