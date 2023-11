Sant'Elpidio a Mare, tecnico comunale aggredito improvvisamente nel cantiere dei nuovi marciapiedi: denunciato un uomo

FERMO - Aggredisce un ingegnere, tecnico comunale, durante i lavori di rifacimento del marciapiede: un 39enne di Sant’Elpidio a Mare è stato denunciato per lesioni personali e interruzione pubblico servizio. La vittima è stata aggredita nel cantiere comunale: trasportata al pronto soccorso di Sant’Elpidio a Mare è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni. In corso di approfondimento da parte dei carabinieri i motivi dell’aggressione.

Una denuncia per sostituzione di persona

Nei giorni scorsi poi i carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno denunciato un 55enne del posto che ha utilizzato il ciclomotore nonostante fosse stato sequestrato perché privo di assicurazione: il ciclomotore è stato rinvenuto nei pressi di un supermercato e affidato alla custodia giudiziaria di una ditta autorizzata di Fermo in attesa della confisca.

Preleva 500 euro da un bancomat che trova per strada

A Petritoli i carabinieri hanno denunciato un uomo di Montalto delle Marche per avere prelevato 550 euro con la tessera bancomat smarrita da un pensionato, mentre a Porto Sant'Elpidio i militari dell'Arma hanno denunciato un 42enne per sostituzione di persona: l'uomo, dipendente di un'agenzia Umbra, aveva stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica a nome della persona che l'ha denunciato, utilizzandone i dati personali senza autorizzazione.