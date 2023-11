Entra nella stalla e un toro lo incorna sbattendolo contro un cancello: grave un allevatore

MORROVALLE - Caricato da un toro mentre si trovava nella stalla: un allevatore è stato ferito dalle corna dell'animale che non si sa ancora per quale motivo si è rivoltato contro l'uomo.

L'incidente è avvenuto in via Fontanelle a Morrovalle, dove un 70enne ieri sera dopo le 21.30 è stato caricato da un toro in una stalla, facendolo sbattere contro un cancello. Ferito dalle corna, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, dove gli sono state riscontrate fratture multiple. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuto anche i carabinieri e un veterinario della Asl.