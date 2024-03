Morrovalle, Anna Ivana Trottarelli scomparsa per un giorno: ritrovata non lontano da casa

MORROVALLE - Esce di casa per andare al lavoro, poi scompare. Sono ore di apprensione a Morrovalle dove da questa mattina si cerca Anna Ivana Trottarelli, 65 anni, uscita di casa per recarsi al lavoro a piedi. L'allarme è scattato quando i colleghi non l'hanno vista arrivare. In serata a buona notizia: la donna è stata ritrovata.

Ricerche in corso

A casa aveva lasciato gli effetti personali, compresi telefono e borsa. Le ricerche sono scattate subito e si sono concentrate nella zona del cimitero di Morrovalle: sono entratu In azione i vigili del fuoco con l'elicottero, i droni, le unità cinofile e le squadre di volontari. In serata la notizia del ritrovamento della donna, camminava nelle vicinanze della zona in cui è scomparsa. E' in buone condizioni di salute.