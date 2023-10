Mangia il polpo ancora vivo, un tentacolo gli rimane incastrato in gola e muore soffocato: è tra i cibi più pericolosi al mondo

L'essere umano, si sa, è onnivoro, ed è quindi in grado di consumare un'incredibile quantità di animali e vegetali senza troppi problemi. A quanto pare, tuttavia, tutti hanno dei limiti, sebbene la cultura gastronomica in tutto il mondo abbia spesso cercato di renderli quanto più elastici possibili.

Un uomo di 82 anni, in effetti, ha perso la vita nel tentativo di mangiare una prelibatezza coreana, il san-nakji, vale a dire un polpo ancora vivo. La creatura, a quanto riporta il Mirror, si è incastrata nella gola dell'anziano provocandone, infine, la morte.

Il rischio alla salute posto da questo piatto sta facendo molto discutere, insieme a tutte le implicazioni etiche che riguardano il fatto di consumare un animale quando è ancora in vita.

L'incidente con il polpo crudo

Il san-nakji è un piatto tipico delle zone costiere della Corea del Sud, e il polpo si serve appena dopo aver tagliato i tentacoli (il che vuol dire che si muovono ancora), condito con un po' di olio di sesamo.

Negli ultimi anni, tuttavia, questo piatto ha scatenato una discussione accesa a causa dei seri rischi che i tentacoli costituiscono per la salute di chi li mangia.

In effetti, ai commensali viene solitamente consigliato di tagliare i tentacoli in pezzi molto piccoli e masticarli a lungo prima di ingoiarli. Nonostante i decessi causati dal san-nakji siano rari, non sono di certo assenti. Nel corso di 5 anni, dal 2007 al 2012, tre persone sono morte in Corea del Sud per l'assunzione di creature marine ancora vive. Poi, ne sono morte altre due nel 2013 e una nel 2019. Considerando che si tratta di decessi causati dalla volontà di mangiare, in maniera del tutto arbitraria, un tipo di cibo che presenta grossi rischi, il numero sembra essere insensatamente alto.

Per questo motivo, il piatto è al primo posto di molte liste che raccolgono i cibi più pericolosi al mondo, tra cui troviamo anche il pesce palla (quando preparato nella maniera sbagliata) e la rana toro. La popolarità del san-nakji è aumentata specialmente nell'ultimo periodo, in particolare tra i turisti.