SANT’ELPIDIO A MARE Tornano i contributi per le aperture di nuove attività commerciali in centro storico. Il bando, già promosso negli anni passati, sarà pubblicato a giorni ed interesserà tutti gli esercizi aperti, o prossimi all’apertura, entro la fine del 2023. Oltre alla parte dentro le mura medievali è compreso anche viale Roma. Il budget è di 24.000 euro nel triennio il fondo stanziato per il momento, che potrebbe essere allargato, qualora arrivi un numero significativo di richieste.

La novità è l’incremento da 200 a 300 euro mensili del bonus per alleviare la spesa sugli affitti, ma c’è anche la possibilità di accedere per chi è proprietario dei locali in cui viene intrapreso un negozio, uno spazio artigianale, delle attività turistico-recettive o un esercizio per la somministrazione di bevande ed alimenti. I beneficiari riceveranno il sostegno per una durata di due anni. Prevista anche l’opzione del subingresso, valida cioè per chi subentra in un esercizio già avviato. Non possono rientrare nel contributo, invece, i casi di ampliamento e trasferimento di attività.

L’obiettivo, com’è evidente, è quello di favorire la nascita di attività che concorrano a rilanciare e rendere attrattivo il borgo medievale elpidiense. Il sindaco Alessio Pignotti evidenzia le altre progettualità in corso, «come l’ulteriore riduzione Cosap del 30%, l’iniziativa Jolly sosta per consentire la sosta breve gratuita dei veicoli, oltre alle tante iniziative di intrattenimento. Il passo successivo sarà garantire le aperture degli edifici storici e dei monumenti come chiese, musei, pinacoteca, torre Gerosolimitana. Un’offerta appetibile deve includere intrattenimento, enogastronomia e shopping. È importante che anche i privati facciano la loro parte mantenendo aperti i negozi negli orari serali e lasciando aperti bar, locande e ristoranti anche a pranzo».

«Dobbiamo credere nelle potenzialità del centro storico - prosegue l’assessore Michela Romagnoli - Abbiamo investito da subito, dalle agevolazioni fiscali alla rotazione dei parcheggi e puntato su eventi di tendenza e di caratura internazionale, abbiamo investito sulla comunicazione social. Un progetto ad ampio spettro che mira a coinvolgere gli esercizi commerciali che rappresentano sicuramente un altro elemento importante per dare vita a queste antiche strade che rischiano di essere dimenticate a causa dei grandi centri commerciali».