PORTO SANT’ELPIDIO Bilancio di un anno di impegno massimo a tutto campo per la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), associazione che nel Fermano ha il bastione a Porto Sant’Elpidio con il presidente Renato Bisonni, primario dell'Oncologia del Murri e il vice Federico Costantini. Ieri c'è stata la conferenza stampa e il bilancio delle attività svolte nella sede dell'associazione in via del Palo e itineranti sul territorio.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Porto Sant'Elpidio, si accascia improvvisamente in strada: una ragazza gli fa il massaggio cardiaco e lo salva

Nel 2022 erano state 509 le prestazioni: 248 visite senologiche, 40 dermatologiche, 221 ecografie tiroidee, 20 giornate di attività alle quali si aggiungono le giornate di divulgazione. Il 2023 è stato particolarmente fruttuoso, Lilt ha quasi raddoppiato con 871 prestazioni erogate di cui: 285 visite senologiche, 120 ecografie mammarie, 120 mammografie, 123 visite dermatologiche, 65 visite urologiche e 158 ecografie tiroidee. Attività svolte in 33 giornate, alle quali si sono aggiunti 10 incontri nei comuni e 3 nelle scuole. Nel biennio si è arrivati a 1.380 prestazioni, 53 giornate di attività, 16 incontri nei comuni e quattro nelle scuole.

Partner istituzionali Ast di Fermo e i Comuni di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Servigliano e Lapedona. Presto si aggiungeranno Montegiorgio, Pedaso e Falerone. Partner Croce Verde di Fermo e Porto Sant’Elpidio, Croce Azzurra di Porto San Giorgio, Farmacie comunali di Fermo e Porto Sant’Elpidio, Rotary, Polo Urbani, la Fenice e un pool di professionisti: Luigi Acito oncologo, Sabina Vacirca chirurgo senologo, Laura Cialfi radiologo, Giuseppe Gismondi radiologo, Lorenzo Morresi dermatologo, Mahmoud Yehia urologo e Gaetano Donatelli urologo andrologo. Contributi alla divulgazione: Giovanni Beccarisi ortopedico traumatologo, Michela Del Prete oncologo, Paola Pantanetti endocrinologa, Edy Virgili nutrizionista, Helga Frizzo ginecologa, Simona De Blasio dermatologa, Barbara Esperide psiconcologa, Rachele Zeppilli fisioterapista. In programma nel 2024 prevenzione del tumore al seno, melanoma, prostata, tiroide, testicoli. Si aggiungono spettacoli, presentazione libri, incontri.