Una nuova attività in centro ad Osimo: inaugurato “Il Mondo CreatTivo”

OSIMO - Osimo si arricchisce di una nuova attività in Centro Storico. Ha inaugurato nei giorni scorsi, sabato 13 gennaio, la nuova cartolibreria "Il Mondo CreatTivo" di Veronica Lozzi, nuova realtà del commercio che porta colore e movimento nel cuore cittadino.

Un segnale importante

«In un periodo di grande incertezza il centro storico di Osimo si arricchisce di una nuova attività grazie al coraggio di una imprenditrice - sottolinea Andrea Cantori, segretario cittadino della CNA -. La sig.ra Lozzi Veronica ha deciso di avviare una nuova attività di cartolibreria, "Il Mondo Creativo" nel pieno centro di Osimo, colmando una mancanza cronica nella tipologia commerciale delle attività cittadine. CNA è orgogliosa di essere al fianco di Veronica fin da primi passi in questa nuova attività».

"Il Mondo Creattivo" è uno spazio a misura di bambino, che la giovane proprietaria ha creato ispirandosi alla curiosità di suo figlio Diego.

Da sempre interessata al mondo della cartoleria, Veronica ha deciso di mettere le sue forze in questo nuovo progetto, che ha concepito e realizzato con la determinazione che la distingue. All’interno del Mondo CreaTtivo, infatti, si possono trovare anche articoli da regalo e oggettistica; ma la parte più interessante è anche il cuore del negozio, attrezzato con tavoli e sedie a misura di bambino, pronti ad accogliere piccoli clienti creativi. All’interno della cartoleria verranno organizzati regolarmente laboratori per bambini, dove potranno maneggiare carta, colla, piccole forbici e tempere, per permettere loro di dare sfogo alla fantasia e riscoprire il divertimento delle attività manuali. All'inaugurazione della nuova attività sono intervenuti Simone Pugnaloni Sindaco di Osimo, Andrea Cecconi e Andrea Cantori rispettivamente Presidente e Segretario della CNA di Zona Sud di Ancona. Un grande plauso va alla giovanissima titolare osimana doc Veronica che ha scelto di aprire facendosi accompagnare dalla CNA di Zona Sud di Ancona.