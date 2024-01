Nella nuova Roma di De Rossi (dopo l'esonero di Josè Mourinho) c'è anche un ex Ancona nello staff tecnico

ANCONA - C’è un pò di Ancona nel nuovo corso della Roma targato Daniele De Rossi. Infatti il nuovo tecnico che ha sostituito Josè Mourinho sulla panchina dei giallorossi ha scelto come suo preparatore dei portieri Simone Farelli, calciatore dell’Ancona nel campionato di serie C1 2006-2007.

L'esperienza anconetana

Farelli era arrivato in estate e destinato al ruolo di secondo di Davide Morello. La storia molto travagliata di quel campionato, conclusosi con la salvezza acciuffata in extremis nel playout contro il Teramo, lo portò a subentrare a Morello e a disputare 17 partite da titolare nelle quali incassò 23 reti. A fine campionato Farelli fu ceduto al Lanciano. Al termine di una lunga carriera nell’ottobre del 2020 fu ingaggiato dalla Roma quale terzo portiere. Da luglio 2021 era nel settore giovanile della Roma come preparatore dei portieri, incarico svolto quest’anno nella Primavera giallorossa. Con l’esonero del portoghese ecco la promozione definitiva nello staff di De Rossi.