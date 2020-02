Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum in vacanza, l'appello dei fan dei due mondi: «Tornate presto!»

Daniele De Rossi, eroe dei due mondi del III millennio. Un 'novello Garibaldi', l'ex capitano della Roma, che dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato ha deciso di prendersi qualche settimana di relax per viaggiare insieme alla moglie, Sarah Felberbaum, e tutti i figli.





Dopo il viaggio in Lapponia, Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, con tutta la famiglia allargata, hanno deciso di cambiare completamente scenario e clima, approdando alle Maldive. Negli ultimi giorni, la coppia si sta godendo lunghi e piacevoli momenti di relax, insieme ai figli Olivia, Noah e Gaia, la primogenita di Daniele De Rossi, avuta dall'ex moglie Tamara Pisnoli.



Mentre l'attrice posta foto delle vacanze, i commenti dei fan sono unanimi. Non importa la provenienza: sia i tifosi della Roma che quelli del Boca Juniors, l'ultima squadra dell'ex capitano giallorosso, chiedono a gran voce il ritorno del centrocampista lidense. I tifosi della Roma non vedono l'ora che Daniele De Rossi possa tornare in società, magari come allenatore delle giovanili, mentre quelli argentini, più utopisticamente, vorrebbero vedere ancora in campo il 'Tano' con la maglia 'xeneize'. Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA