Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, il romantico post per l'anniversario di nozze

«Tutto il giorno a cercare la foto perfetta o il ricordo più memorabile e alla fine come sempre torni ad accecarmi d’amore con la semplicità e la quotidianità di ogni tuo sorriso. Buon anniversario amore mio gigante. Ti amo».

Con un romanticissimo post su Instagram l'ex giocatore della Roma Daniele De Rossi festeggia 6 anni di matrimonio con l'attrice Sarah Felberbaum. I due si sono sposati nel 2015. A fare da sfondo alle nozze, celebrate alla presenza di pochissimi amici e parenti, lo splendido scenario delle Maldive. I due erano già genitori di Olivia, cui seguirà nel 2016 il piccolo Noah.

Il loro amore è nato per caso, dopo essersi conosciuti in un ristorante di Roma. Dal 2011, non si sono mai lasciati. Quella che Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi hanno costruito è una splendida famiglia allargata. La nuova moglie del campione romano ha infatti legato anche con la sua prima figlia, Gaia, che ha avuto dalla ex Tamara Pisnoli.

