Porto Sant'Elpidio, si accascia improvvisamente in strada: una ragazza gli fa il massaggio cardiaco e lo salva

PORTO SANT’ELPIDIO - Colpito da un infarto mentre si trovava in strada, 78enne soccorso e trasportato all’ospedale di Macerata per le cure del caso. L’allarme è scattato oggi pomeriggio intorno alle 17 in centro, tra piazza Garibaldi e via Cesare Battisti. Un uomo si è sentito male e si è accasciato improvvisamente a terra.

Immediato l’allarme al 118. Nel frattempo una giovane dai riflessi prontissimi ha subito capito la gravità della situazione e ha avviato le manovre cardiache, prendendo anche un defibrillatore che si trovava a pochissimi passi dall’uomo. Un intervento che potrebbe essere stato provvidenziale. Sul posto a sirene spiegate è arrivata la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e l’auto medica, i sanitari hanno effettuato il massaggio cardiaco e stabilizzato il paziente che è stato poi caricato e trasferito d’urgenza all’emodinamica di Macerata.